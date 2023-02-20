20 февраля 2023, 23:50
Россиянам рассказали, как отказаться от ненужных покупок
Россиянам посоветовали не обращать внимание на скидки, чтобы не покупать ненужные вещи
Порой мы совершаем необдуманные покупки и остаемся без свободных денег. «Дни.ру» со ссылкой на газету «Эксперт Башкортостан» рассказали, как избежать лишних трат.
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Отправляясь в магазин за продуктами, помните, что товары первой необходимости находятся в конце зала. Самые дешевые продукты как правило расположены внизу витрин и стеллажей, поэтому искать товары на верхних полках не стоит. Перед походом в супермаркет вооружитесь списком покупок. Это поможет избежать приобретения лишних товаров.
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