Деньги 12 мая 2023, 08:36 Россиянам рассказали, как накопить финансовую подушку Эксперт Охорзин: каждый месяц следует откладывать от 5 до 10% доходов РИА «Новости»

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Денежная подушка в размере одного-трех месячных доходов может стать залогом финансовой безопасности россиян. Для ее создания необходимо каждый месяц откладывать 5–10% зарплаты. Такое мнение РИА «Новости» высказал руководитель блока розничного бизнеса МКБ Алексей Охорзин.

«Вы почувствуете себя <…> в финансовой безопасности, когда отложите даже только один-три месячных дохода», — считает Охорзин.

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Он посоветовал россиянам переводить каждый месяц определенную сумму с доходов на накопительный счет, сделав это для себя «обязательным платежом». Таким образом, люди, по его мнению, тренируют свою финансовую ответственность. Охорзин призвал рационализировать бюджет, учитывая возможные расходы.

Эксперт обратил внимание, что начать копить деньги можно при любом уровне зарплаты.

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