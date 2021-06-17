Россиянам рассказали, как начисляется трудовой стаж во время службы в армии

Пенсионный фонд России объяснил россиянам, как подсчитывается пенсия у тех, кто отслужил в армии. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

Уточняется, что время службы засчитывается за трудовой стаж. Коэффициент каждый год составляет 1,8. При этом служба до 2002 года не дает крупный размер надбавки — ее невыгодно брать в расчет, пояснили эксперты.

Пенсия считается с учетом индивидуальных пенсионных коэфициентов. Они начисляются за каждый год трудового стажа. Пенсионный фонд каждый регулярно пересматривает стоимость этих коэффициентов.