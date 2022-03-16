Россиянам рассказали, как можно сейчас отправить деньги за рубеж

Visa, MasterCard и большинство других международных платежных систем (МПС) полностью остановили работу в РФ. Это создало проблемы для многих россиян, которые в этот момент находились за рубежом. На первый план вышел канал получения средств из России за рубежом — системы денежных переводов, сообщил «Коммерсант».

После введения санкций россияне могут пользоваться картами Visa и Mastercard, выпущенными в российских банках, только в России. За границей карты этих платежных систем действуют, только если они были выпущены не на территории РФ.

На помощь россиянам, которые находятся заграницей может прийти национальная карточная система «Мир». Но она работает не везде, а только в ряде стран. И там ее работа весьма ограничена, отметило издание.

На этом фоне на первый план вышли системы денежных переводов. Как там уверяют, переводы работают стабильно. Но и у них возникают сложности. Например, 14 марта сайт и приложение «Золотой короны» почти весь день не работали из-за DDoS-атак. Но как отметили в «Золотой короне», к вечеру того дня работа сайта и приложения была восстановлена.

Платежные системы Mastercard и Visa сообщили о приостановке деятельности в России, Центробанк уточнил, что уже выпущенные пластиковые карты продолжат работать на оплату до конца срока действия.

Apple включила карты российской платежной системы «Мир» в способы оплаты в учетной записи Apple ID.