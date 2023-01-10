Деньги 10 января 2023, 16:39 Россиянам рассказали, как лучше всего распорядиться наличными рублями в январе 2023 года Инвестиционный советник Станислав Розинов: не стоит оставлять лежать рубли дома

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Для преумножения своих денежных сбережений инвестиционный советник «Открытие Инвестиции» Станислав Розинов посоветовал вложить в валюту и составить определенную корзину. Подробнее об этом он рассказал в беседе с РИАМО.

По словам эксперта, своими накопленными сбережениями следует распорядиться следующим образом: 50% суммы можно вложить в покупку долларов, и по 25% - в юани и евро.

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Благодаря такому решению валютная корзина максимально сохранит нейтралитет во время различных внешних изменений.

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