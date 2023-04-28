Деньги 28 апреля 2023, 01:50 Россиянам рассказали, как изменится график выплат пенсий в мае Экономист Григорьева: перед праздниками выплата пенсий перейдет на последний рабочий день РИА «Новости»

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Согласно действующему закону, если день выплаты пенсий пришелся на праздники, то его переносят на последний рабочий день перед этими выходными. Об этом в интервью агентству «Прайм» сообщила замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева.

Например, если пенсию должны выплатить в первое число месяца, то майские выплаты граждане России получат уже 28 апреля.

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«Если на девятое мая, — то выплата будет осуществлена 5-го», — объяснила экономист.

Она отметила, что в мае график выплаты пенсий сместится в сторону более ранней выдачи.

С 1 мая некоторым категориям россиян увеличат пенсии. Так, ежемесячная доплата в размере 7,5 тысячи рублей полагается тем, кто достиг 80 лет. Также, если у пенсионера появились новые иждивенцы, то ему положено назначить надбавку. Для этого ему необходимо обратиться с заявлением в Пенсионный Фонд.

Раннее Совет Федерации в ходе заседания одобрил закон об увеличении страхового покрытия пенсионных накоплений в два раза. Теперь оно составит 2,8 миллиона рублей.