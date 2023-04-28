28 апреля 2023, 01:50
Россиянам рассказали, как изменится график выплат пенсий в мае
Экономист Григорьева: перед праздниками выплата пенсий перейдет на последний рабочий день
Согласно действующему закону, если день выплаты пенсий пришелся на праздники, то его переносят на последний рабочий день перед этими выходными. Об этом в интервью агентству «Прайм» сообщила замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева.
Например, если пенсию должны выплатить в первое число месяца, то майские выплаты граждане России получат уже 28 апреля.
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«Если на девятое мая, — то выплата будет осуществлена 5-го», — объяснила экономист.
Она отметила, что в мае график выплаты пенсий сместится в сторону более ранней выдачи.
С 1 мая некоторым категориям россиян увеличат пенсии. Так, ежемесячная доплата в размере 7,5 тысячи рублей полагается тем, кто достиг 80 лет. Также, если у пенсионера появились новые иждивенцы, то ему положено назначить надбавку. Для этого ему необходимо обратиться с заявлением в Пенсионный Фонд.
Раннее Совет Федерации в ходе заседания одобрил закон об увеличении страхового покрытия пенсионных накоплений в два раза. Теперь оно составит 2,8 миллиона рублей.
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