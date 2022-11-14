Деньги 14 ноября 2022, 21:22 Россиянам рассказали, как избавиться от долгов по кредитам Россиянам посоветовали оформить банкротство, чтобы избавиться от долгов по кредитам

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Некоторые люди сталкиваются с невозможностью выплатить кредит. «ФедералПресс» рассказал, что делать в подобной ситуации.

Обычный россиянин может оформить личное банкротство в том случае, если не способен выплатить заемные средства, включая микрозаймы, штрафы, налоги, счета по ЖКХ. Однако для оформления такого статуса необходимо подтвердить собственную неплатежеспособность.

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Во-первых, просрочка по выплатам должна составлять как минимум 10% от всех долгов и длиться более одного месяца. Кроме того, стоимость имущества должна превышать сумму долга. Нужно иметь справку о том, что вы не обладаете имуществом, которое можно взыскать. Кроме того, основанием для банкротства может стать болезнь, увольнение, стихийное бедствие.

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