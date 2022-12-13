Деньги 13 декабря 2022, 11:26 Россиянам рассказали, как грамотно распорядиться новогодней премией Эксперт по финансам Марат Сафиулин: стоит отложить не менее 30% новогодней премии

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Тринадцатую зарплату в виде дополнительных выплат сотрудникам в конце декабря выплачивают многие российские работодатели. О том, как грамотно распорядиться денежными бонусами рассказал эксперт по финансовой грамотности Марат Сафиулин в эфире радиостанции Sputnik.

По мнению эксперта, новогоднюю премию необходимо отложить и создать финансовую подушку на следующий год. Так, при получении 13-й зарплаты не менее 30-50% стоит отложить.

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Также эти деньги можно положить в банк под хороший процент, считает Сафиулин.

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