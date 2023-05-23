Деньги 23 мая 2023, 19:20 Россиянам рассказали, как досрочно выплатить ипотечный кредит News.ru: для досрочного погашения ипотеки подойдет налоговый вычет

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Многие люди, которые берут ипотечный кредит, стремятся выплатить его досрочно. News.ru рассказал о том, как можно это сделать.

Самым простым способом является обычное досрочное погашение. По закону банк не имеет права накладывать любые комиссии и штрафные санкции за погашение раньше срока.

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Также можно воспользоваться налоговым вычетом на покупку недвижимости. Размер выплаты составляет 260 тысяч на одного человека. Его могут получить лишь трудоустроенные люди. Вычет за уплаченные проценты может составить 390 тысяч.

Также для оплаты ипотеки подойдут средства из материнского капитала, написали «Народные новости».