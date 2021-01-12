Россиянам рассказали, как быстро справиться с кредитами

«Должна быть подушка безопасности минимум на шесть месяцев, потеря дохода может случиться не только из-за болезни, но и из-за экономической ситуации, изменений на рынке», — передает радиостанция Sputnik ее слова.

Также можно задуматься о рефинансировании. Но это разумно только тогда, когда делается ради снижения ставки, чтобы уменьшить нагрузку на бюджет. Но в случае, когда у клиента не хватает денег именно на текущие выплаты и для этого он берет кредит, все накапливается как снежный ком. Эксперт назвала это «тревожным звоночком». Значит пора снимать с себя лишнее бремя.

Кроме того, стоит обратить внимание, что к Новому году банки запустили множество разных праздничных программ, но порой они содержат в себе жесткие санкции для тех, кто не может справиться с выплатами по кредиту.

Бывают случаи, когда выплаты по кредитам становятся неразрешимой проблемой. Тогда для начала стоит задуматься о дополнительном заработке. Если этот вариант не подходит, то можно заняться банкротством. Как отметила финансист, для физических лиц даже есть упрощенная процедура.

Воронина рекомендует всегда тщательно рассматривать свои финансовые возможности и взвешивать все риски.