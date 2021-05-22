Россиянам рассказали, грозит ли дефицит икры

Дефицит красной икры не прогнозируется на рынке России в 2021 году. Об этом сообщил РБК со ссылкой на объединенную пресс-службу Росрыболовства.

«Предстоящая лососевая путина, которая начнется 1 июня, позволит насытить рынок достаточным запасом свежей икры тихоокеанских лососей», — отметили в пресс-службе.

По словам управляющего группы «Доброфлот», которая добывает рыбу на Дальнем Востоке, Александра Ефремова, красная икра — сезонный продукт. Она традиционно дорожает в апреле–мае, поскольку ее запасы заканчиваются.

В то же время управляющий партнер Agro&Food Сommunications Илья Березнюк заявил, что в 2021 году подорожание продукта объясняется небольшим уловом лососей на Дальнем Востоке.

Ефремов подтвердил, что в 2020-м лососевая путина оказалась самой слабой как минимум за последние пять лет. Также, по подсчетам Росстата, производство красной икры в 2020 году упало до 11 тысяч тонн, а в 2019 году этот показатель составлял 21,6 тысячи тонн.

Ранее Росстат зафиксировал значительное подорожание красной икры в магазинах. В апреле стоимость килограмма лососевой икры в среднем составила 4,7 тысячи рублей, что на 30% выше, чем за аналогичный период 2020 года. Розничные цены на красную икру в стране за последний год достигли десятилетнего максимума.

Лососевая путина — сезон вылова лососей летом и в начале осени, когда чавыча, нерка, горбуша, кета, кижуч заходят из моря на нерест в реки.