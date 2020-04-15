Россиянам рассказали, что ждет рубль после завершения пандемии

После отмены режима самоизоляции возобновится импорт товаров в Россию из-за рубежа. Это приведет к давлению на рубль, но определенные факторы могут оставить курс на том же уровне, что и сейчас.

Руководитель операций на валютном и денежном рынке Металлинвестбанка Сергей Романчук отметил, что давление на курс рубля окажет восстановление импорта после завершения пандемии. При этом он добавил, что существуют факторы, компенсирующие такое давление. Например, отмена ограничений повысит деловую активность и спрос на энергоносители. Это приведет к росту дохода страны от экспорта.

«Кроме того, спрос на импорт со стороны населения вряд ли резко возрастет на фоне падения доходов россиян в период самоизоляции. Наконец, нетто-отток капитала также не должен оказаться драматичным, поскольку, когда все плохое останется позади, на развивающиеся рынки должен вернуться рисковый капитал», — объяснил Романчук РИА «Новости».

В свою очередь, начальник центра разработки стратегий Газпромбанка Егор Сусин уверен, что в 2020 году импорт не восстановится до прежнего уровня. По его словам, стоит ожидать восстановления 75-80% от уровней 2019-го во втором полугодии, а в среднем по году — 70-75% от уровней прошлого года.

«Помимо этого, стоит учитывать, что при возврате к нормальному функционированию будет восстанавливаться и спрос на нефть, хоть и медленно», — отметил Сусин.

Если ситуация будет развиваться именно так, что курс доллара может быть около 75-76 рублей. Иногда он может повышаться до 80 рублей, но краткосрочно. Как сказал Романчук, если учитывать операции в мае–декабре 2020 года, то, скорее всего, курс доллара остается в рамках 70-77 рублей.