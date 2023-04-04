Деньги 04 апреля 2023, 16:20 Россиянам рассказали, что влияет на уменьшение спроса на американский доллар

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Многие страны в последнее время предпочитают заключать контракты в национальных валютах и отказываются от использования доллара, что влияет на снижение спроса на денежные единицы США. Об этом сообщил зампред Общества российско-китайской дружбы Сергей Санакоев сайту телеканала «Звезда».

По словам эксперта, более половины контрактов между Россией и Китаем заключаются именно в национальных валютах. Также уходят от американской валюты такие крупные поставщики нефти, как Иран и Саудовская Аравия.

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Санакоев подчеркнул, что долларовый «пузырь» сейчас идет к тому, чтобы лопнуть.