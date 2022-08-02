Россиянам рассказали, что делать с кредитом в случае увольнения

Что делать, если уволили с работы и нет возможности платить кредит, есть три варианта: рефинансирование, кредитные каникулы и реструктуризация. Об этом написали «Дни.ру» со ссылкой на экспертов «Базы знаний МБК».

Если у вас нет просрочек, можно обратиться к рефинансированию. Найдите банк с меньшей процентной ставкой и подайте заявку на перекредитование. Рефинансирование выгодно, если платить еще больше половины срока с уменьшением процентной ставки на 1,5–2%.

Если вы не уверены, что найдете работу в ближайшее время, можно подать заявку на кредитные каникулы. Это отсрочка платежа на срок до шести месяцев. За это время можно постараться найти новый источник дохода.

При реструктуризации отсрочку не дают, но меняются условия оплаты. Например, если у вас оформлен кредит на три года с ежемесячным платежом 15 тысяч рублей, с помощью реструктуризации банк пересмотрит график внесения денег и продлит срок кредита на 1,5 года. За счет этого уменьшится сумма ежемесячного взноса до 11 тысяч рублей.