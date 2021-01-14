Россиянам рассказали, что будет с ценами на бензин в 2021 году

Эксперты не ожидают значительного изменения цен на бензин в новом году. По их данным, цены не превысят уровня официальной инфляции. Поэтому для потребителей стоимость будет относительно стабильной.

«<…> Это связано с тем, что розничный топливный рынок — социально чувствительный для государства, поэтому он, по сути, государством же неформально регулируется», — передает РИА «Новости» слова гендиректора рейтингового агентства «Эксперт РА» Сергей Тищенко.

В начале недели вице-премьер России Александр Новак сообщил, что рост цен на бензин Аи-92 в стране в прошлом году составил 2%, что существенно ниже инфляции, которая, по данным Росстата, составила 4,91%. Ситуацию с ценами на бензин контролируют специалисты в правительстве РФ и Минэнерго.

По данным торгов на 13 января, фьючерсы нефти марок Brent и WTI стали резко дешеветь, уточняет «Газета.ru». Нефть Brent подешевела на 0,81% и продавалась за 56,12 доллара за баррель. Кроме того, цена нефти WTI снизилась на 0,62%, до 52,88 доллара за баррель.