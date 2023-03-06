Деньги 06 марта 2023, 03:17 Россиянам раскрыли привлекающие внимание налоговой переводы с карты на карту Адвокат Колотович: ФНС может заинтересоваться переводами свыше 100 тысяч рублей в день РИА «Новости»

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Адвокат Надежда Колотович рассказала, какие переводы с карты на карту заинтересуют налоговую службу. По словам юриста, не стоит опасаться проверок в случае, если у человека есть легальный бизнес, написала «Лента.ру».

Юрист пояснила, что налоговая служба не в силах уследить за всеми переводами физлиц на постоянной основе.

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«Для этого не хватит никаких ресурсов, и это потребует нереального количества сотрудников. Однако ФНС действительно может заинтересоваться движением денежных потоков на вашем счете», — сказала Колотович.

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Центробанк разработал методичку, в которой указал критерии подозрительных операций. Это движение средств по счету свыше 100 тысяч рублей в день или более одного миллиона в месяц. Также это более 30 операций по списанию и зачислению в день, более 50 в месяц или 10 в день контрагентов.

Подозрительным считается, если на счете нет признаков обычной активности в виде покупок товаров, оплаты связи, коммунальных услуг, а также, если между зачислением и списанием денег со счета проходит меньше минуты.

Проверяющих заинтересуют счета, где остаток за неделю в конце дня будет меньше 10% от всего объема проходящих средств. Еще одним признаком подозрительной операции является зачисление и списание денег в течение 12 часов за одни сутки. Также о нелегальных доходах будет говорить тот факт, что у нескольких физлиц обнаружится идентичная информация об устройстве для банкинга.

Если счет попадет хотя бы под два перечисленных критерия, проверка будет неминуема. Но, как правило, такая активность на счетах обычных людей редкость, уточнила специалист.

Ранее Росфинмониторинг предложил проект федерального закона, который предписывает ограничить переводы физлиц в 100 тысяч рублей без открытия счета. Документ направлен на борьбу с незаконными финансовыми операциями, мошенничеством и финансированием терроризма.