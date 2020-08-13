Россиянам предсказали «увязание в кредитах», если заем можно будет брать в банкомате
«Сначала банкоматы будут выдавать незначительные суммы по биометрии. При этом новая услуга все равно будет пользоваться огромной популярностью, потому что в нашей стране снижается покупательская способность населения из-за всех кризисов. А значит, люди еще сильнее закредитуются», — уверен Марчинский.
По словам эксперта, в настоящее время в стране уже треть населения имеют кредиты, и примерно 20% людей взяли потребительские займы.
«Объемы потребительского кредитования еще больше увеличатся. Возможно, в несколько раз. В какой-то степени могут пострадать микрокредитные организации: часть клиентов уйдет к ним. Однако не все, потому что клиенты банков и клиенты микрокредитных компаний — это совсем разные люди. Банковские клиенты более „белые“: у них лучше кредитная история, подтвержденный доход, меньше финансовая нагрузка. А у клиентов микрокредитных организаций более рисковый профиль. Так что клиентов хватит и тем, и другим», — заявил Ян Марчинский.
Эксперт также добавил, что ставки по там кредитам в банкоматах будут точно меньше ставок в микрокредитных организациях.
«За последний год у нас четыре раза подряд снижали ключевую ставку. Сейчас она рекордно низкая. Потребительские кредиты тоже ближайший год точно будут на очень низкой ставке, а значит, и те займы, которые будут предлагать в банкоматах. И даже когда ставку увеличат, все равно она будет меньше тех процентов, что предлагают в микрокредитных организациях. Возможно, раза в четыре меньше», — уточнил Марчинский.
Также количество кредитов вырастет, потому что новая услуга достаточно удобная для потребителей.
«Как пример можно привести Тинькофф банк, который два года назад запустил свое инвестиционное онлайн приложение. У нас сразу же начался бум на инвестиционных рынках. Люди массово начали открывать инвестиционные счета. Так что здесь возможно то же самое. Правда, к сожалению, люди еще больше закредитуются», — резюмировал эксперт.
Ранее появилась информация, что россияне смогут оформлять кредиты с помощью банкоматов. Для этого нужно будет зарегистрировать свои биометрические данные.