Россиянам предсказали «увязание в кредитах», если заем можно будет брать в банкомате

Население России еще больше увязнет в кредитах, когда займы начнут выдавать банкоматы по биометрии. Об этом «360» рассказал финансовый эксперт Ян Марчинский.

«Сначала банкоматы будут выдавать незначительные суммы по биометрии. При этом новая услуга все равно будет пользоваться огромной популярностью, потому что в нашей стране снижается покупательская способность населения из-за всех кризисов. А значит, люди еще сильнее закредитуются», — уверен Марчинский.

По словам эксперта, в настоящее время в стране уже треть населения имеют кредиты, и примерно 20% людей взяли потребительские займы.

«Объемы потребительского кредитования еще больше увеличатся. Возможно, в несколько раз. В какой-то степени могут пострадать микрокредитные организации: часть клиентов уйдет к ним. Однако не все, потому что клиенты банков и клиенты микрокредитных компаний — это совсем разные люди. Банковские клиенты более „белые“: у них лучше кредитная история, подтвержденный доход, меньше финансовая нагрузка. А у клиентов микрокредитных организаций более рисковый профиль. Так что клиентов хватит и тем, и другим», — заявил Ян Марчинский.

Эксперт также добавил, что ставки по там кредитам в банкоматах будут точно меньше ставок в микрокредитных организациях.

«За последний год у нас четыре раза подряд снижали ключевую ставку. Сейчас она рекордно низкая. Потребительские кредиты тоже ближайший год точно будут на очень низкой ставке, а значит, и те займы, которые будут предлагать в банкоматах. И даже когда ставку увеличат, все равно она будет меньше тех процентов, что предлагают в микрокредитных организациях. Возможно, раза в четыре меньше», — уточнил Марчинский.

Также количество кредитов вырастет, потому что новая услуга достаточно удобная для потребителей.

«Как пример можно привести Тинькофф банк, который два года назад запустил свое инвестиционное онлайн приложение. У нас сразу же начался бум на инвестиционных рынках. Люди массово начали открывать инвестиционные счета. Так что здесь возможно то же самое. Правда, к сожалению, люди еще больше закредитуются», — резюмировал эксперт.

Ранее появилась информация, что россияне смогут оформлять кредиты с помощью банкоматов. Для этого нужно будет зарегистрировать свои биометрические данные.