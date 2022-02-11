Россиянам предсказали увеличение ставок по ипотеке до 15%

В России продолжается рост ставок по ипотеке. Условия для потенциальных клиентов еженедельно поднимают все новые банки. С конца января ценники увеличились у семи крупнейших игроков рынка, включая Сбербанк. По отдельным программам ставки поднялись до 13% годовых — и это не предел. Как полагают эксперты, с учетом дальнейшего ужесточения монетарной политики Центробанка, подорожание ипотеки может достичь 15% годовых. Об этом сообщил «Коммерсант».

За последние две недели семь крупнейших игроков рынка повысили ставки от 0,5 до 2,3 процентых пункта. В результате они стали превышать 10% годовых уже у 12 российских банков. В этой связи отмечается небольшое снижение спроса на рынке данных услуг: если в январе 2021 года было выдано 96 тысяч ипотечных кредитов, в январе 2022 года этот показатель составил 95,4 тысячи.

При этом размер среднего кредита вырос за год на 26,8% и составил почти 3,5 миллиона рублей. Таким образом, общий объем ипотеки вырос на 26% — до 331 миллиарда рублей. Сами банки не отмечают существенного снижения спроса на ипотеку.

Продолжение роста ставок в банках во многом связывают с действиями ЦБ по увеличению ключевой ставки. Специалисты не сомневаются, что на ближайшем заседании 11 февраля Банк России снова может поднять ключевую ставку — до 9,5%. Учитывая, что инфляция до сих пор превышает цели ЦБ, регулятор может продолжить повышать ставку: тогда показатели по ипотеке достигнут 15% годовых. При этом уровень 12-13% они превысят уж в первом квартале текущего года.

Впрочем, специалисты не исключают если не снижения, то стабилизации на рынке к середине года.