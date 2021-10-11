Россиянам предсказали удорожание кредитов

Повышение процентных ставок на банковские продукты прогнозируют эксперты к концу 2021 года. В августе ставки по кредитам на срок больше года установили годовой максимум. Рост стоимости кредитов банки будут стараться замаскировать дополнительными платежами и услугами, сообщила газета «Коммерсант».

Средневзвешенные ставки по кредитам на срок более одного года в августе выросли до 10,79 с 10,75%. По данным Центробанка, это максимальное значение за 2021 год. Кредиты, выдаваемые на срок до одного года, тоже подорожали — до ставки в 14,19%.

Управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин рассказал, что реальную стоимость кредита средние ставки не отражают, потому что в них не учитываются дополнительные платные услуги, например, страхование от несчастного случая.

Эксперт рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов считает, что дополнительными факторами подорожания кредитов могут стать повышение ключевой ставки и снижение выдачи кредитов.

Директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин рассказал, что, вероятно, рост ставок не будет стремительным, но банки постараются поддержать их увеличение за счет увеличения стоимости дополнительных платных услуг, оказываемых при выдаче кредитов. Константин Бородулин добавил, что к концу года банки могут увеличить выдачу кредитов, предлагая клиентам различного рода акции и предложения.

Банк России выступил с идеей включить в стоимость кредита любые платные услуги.