Россиянам предложили способы заработать в коронавирус

Выгодно вложить деньги на фоне пандемии коронавируса можно. Как заработать во время мирового кризиса, рассказал директора офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов.

Наиболее простой способ вложить деньги — открыть банковский вклад и получать проценты, сообщила газета «Московский комсомолец». Важно только правильно выбрать финансово-кредитное учреждение: оно должно участвовать в системе страхования вкладов. Тогда клиенту гарантируется выплата до 1,4 миллиона рублей в случае банкротства организации. Лучше всего сейчас открывать рублевый вклад, так как средняя ставка по нему составляет 5,43%.

Второй вариант для вклада денег — приобретение недвижимости. До ноября правительство предлагает субсидированную ипотеку под 6,5%, хотя до этого средняя ставка составляла около 9%. Льготы распространяются только на новостройки. Если человек приобретает квартиру для аренды или перепродажи, важно подумать, окупится ли она. Наибольшим спросом пользуются однокомнатные и двухкомнатные квартиры недалеко от центра или в больших спальных районах.

Заработать в условиях пандемии можно и на разнице курсов валюты. Эксперт посоветовал покупать и продавать ее на бирже, открыв брокерский счет в банке или лицензированной компании.

Способ № 4 — завести индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). Благодаря ему можно оформить налоговый вычет в размере 13% от внесенных средств. Также он пригодится, чтобы не платить налоги с дохода от ценных бумаг. Этим преимуществом он особенно подойдет активным инвесторам.

Пятый способ от Абрамова — торговля на фондовом рынке. Новичкам лучше начинать с покупки надежных ценных бумаг — облигаций федерального займа или привилегированных акций компаний.

Если же у соотечественников нет денег для вложения, им стоит пересмотреть модель финансового положения. Например, необходимо отказаться от шопинга в интернете, сократить потребление до предметов первой необходимости, избавиться от ненужных подписок и оформить налоговые вычеты.