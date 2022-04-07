Россиянам предложили способ возврата денег с Airbnb и Asos

Деньги за оплаченные, но неполученные товары и услуги с зарубежных сервисов можно вернуть, рабочую схему возврата предложили в Союзе потребителей России. Мнения специалистов привели «Известия».

После введенных санкций и контрсанкций российские покупатели не смогли получить товары и услуги, платежные системы Visa и MasterCard заблокировали все операции между Россией и другими странами. Союз потребителей направил письмо в магазин одежды Asos с просьбой вернуть россиянам денежные средства, при этом покупатели предоставили банковские реквизиты. Аналогичное сообщение может быть отправлено в адрес сервиса поиска и бронирования жилья за границей Airbnb.

Asos одним из первых ушел с российского рынка, из-за введенных санкций нарушились все логистические цепочки, операции по картам стали невозможными. Компания так и не вернула деньги за заказанные, оплаченные, но не поставленные товары. Подобная ситуация сложилась и с сервисом аренды жилья — деньги россиян «зависли» на зарубежных счетах.

В Роспотребнадзоре заявили, что компаниям будут поданы групповые иски о нарушении прав потребителей, если обращения будут носить массовый характер. Глава Национального платежного совета Алма Обаева пояснила изданию, что возврат средств за недоставленный товар или услугу находится в зоне ответственности платежной системы. Она отметила, что Visa или Mastercard не могут перевести средства по техническим причинам, нужны другие способы возврата денег.