Россиянам предложили ипотеку под 2,7% на курортах Кубани
Россияне смогут получить ипотеку под 2,7% в Анапе, Абрау-Дюрсо и других курортных поселках Краснодарского края. В список, утвержденный минсельхозом региона, вошли 1687 населенных пунктов, сообщила газета «Известия».
Льготные кредиты будут предоставлять по программе сельской ипотеки, она стартует в этом месяце, сообщили в Минсельхозе России. В программе участвуют Сбербанк и Россельхозбанк.
По словам экспертов, опрошенных изданием, воспользоваться льготными условиями можно независимо от места жительства, но льгота предоставляется только один раз. Те, кто получит ипотеку под низкий процент, не смогут продать жилье в течение пяти лет.
Среди сельских территорий есть и расположенные вблизи городов. Это, например, станица Анапская, которая входит в городской округ Анапа, село Высокое в пригороде Адлера, село Галицыно неподалеку от Красной Поляны (Сочи), село Лермонтово в Туапсинском районе.