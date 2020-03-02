Россиянам предложили ипотеку под 2,7% на курортах Кубани

Льготные кредиты будут предоставлять по программе сельской ипотеки, она стартует в этом месяце, сообщили в Минсельхозе России. В программе участвуют Сбербанк и Россельхозбанк.

По словам экспертов, опрошенных изданием, воспользоваться льготными условиями можно независимо от места жительства, но льгота предоставляется только один раз. Те, кто получит ипотеку под низкий процент, не смогут продать жилье в течение пяти лет.

Среди сельских территорий есть и расположенные вблизи городов. Это, например, станица Анапская, которая входит в городской округ Анапа, село Высокое в пригороде Адлера, село Галицыно неподалеку от Красной Поляны (Сочи), село Лермонтово в Туапсинском районе.