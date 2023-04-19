Деньги 19 апреля 2023, 16:03 Россиянам предложили хранить деньги не на Кипре, а в криптовалюте Экономист Хейфец: россияне могут хранить деньги в экзотических офшорах или в криптовалюте

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Профессор Финансового университета при правительстве РФ Борис Хейфец в разговоре с ИА НСН предложил россиянам хранить деньги не на Кипре, а переводить их на экзотические офшоры или в криптовалюту.

Ранее стало известно, что крупнейший кипрский банк Bank of Cyprus разослал россиянам уведомления о закрытии их счетов.

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«Есть и другие банки, но в крупнейших держатся основные средства. В 2022 году банк Саудовской Аравии тоже заявил о закрытии счетов для россиян. Остаются варианты с криптовалютой, но там тоже идет ужесточение условий», — добавил Хейфец.

Он также отметил, что сейчас в России создают специальные административные районы для хранения денег на островах Октябрьский и Русский.