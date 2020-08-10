Россиянам позволят исправлять подпорченную кредитную историю

Кредитная история серьезно влияет на будещее заемщика — если она подпорчена, получить крупный кредит будет очень сложно. Но у многих россиян скоро появится выход из этой ситуации. Рейтинг могут изменить, если окажется, что кредитор отказывается вносить корректные изменения или исчез — например, в результате отзыва лицензии.

Как рассказал «Известиям» гендиректор Бюро кредитных историй (БКИ) «ОКБ» Артур Александрович, при таком раскладе потребуется решение суда, установившего этот факт и позволившего БКИ внести правки в кредитную историю. В настоящее время этот процесс не регулируется.

Также на руку заемщикам будет сокращение срока хранения данных о кредитах человека. Сейчас он составляет 10 лет.

Инициатива частично начнет работать уже с 1 января 2021 года. Ее целью станет повышение защищенности финансовых организаций и заемщиков за счет снижения рисков невозврата, повышения эффективности предоставления и возврата ссуд.

Чтобы БКИ признало организацию квалифицированной, она должна иметь сведения о 30 и более миллионах заемщиков, а также располагать капиталом свыше 100 миллионов рублей. Банк России уточнит требования к сведениям, а к источникам данных добавятся суды, арбитражные управляющие и нотариусы.