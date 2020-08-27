Россиянам посоветовали завести виртуальную банковскую карту

IT-эксперт предлагает обзавестись виртуальной банковской картой. С помощью нее можно спокойно оплачивать покупки даже в сомнительных магазинах, где могут списать данные карты. На нее можно переводить деньги с основного счета, и уже с нее платить.

Кроме того, специалист советует открыть в банке накопительный счет и положить на него все основные деньги. В личном кабинете в онлайн-приложении с него можно легко переводить финансы на основной счет, с которого уже можно тратить деньги.

«Тогда никакой интернет-сервис не опасен», — добавил Курочкин.

Ранее безработный 18-летний москвич потерял два миллиона рублей, заказав в интернете VIP SIM-карту. По просьбе продавца он передал анкетные данные и реквизиты банковского счета.