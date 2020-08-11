Россиянам посоветовали завести отдельную карту для покупок онлайн, чтобы спастись от мошенников

По словам специалиста из Центра прикладных систем безопасности компании «Инфосистемы Джет» Алексея Сизова, интернет-магазины не самое безопасное место для покупок, особенно если это неизвестный магазин. Не стоит оформлять в таком месте покупки на крупную сумму.

Также эксперт советует использовать отдельную банковскую карту для онлайн-магазинов и хранить там только ту сумму, которую планируется потратить. Помимо этого, ни в коем случае не нужно сообщать личные данные, даже если позвонил сотрудник банка.

Нередко встречаются сайты-подделки, через которые под видом оплаты товара совершаются денежные переводы в пользу мошенников Алексей Сизов.

Если все-таки покупка была совершенна на сайте-подделке, то проведенную операцию можно оспорить в банке, который выдал эту карту.