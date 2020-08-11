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    11 августа 2020, 08:28

    Россиянам посоветовали завести отдельную карту для покупок онлайн, чтобы спастись от мошенников

    Анастасия Калинина

    Способ оплаты пластиковой банковской картой становится все популярнее. Особенно после пандемии коронавируса, когда покупки в онлайн-магазинах стали привычнее, чем в обычных. Но есть места, где стоит быть особенно внимательным, чтобы не наткнуться на мошенников, сообщает «Прайм» со ссылкой на эксперта.

    По словам специалиста из Центра прикладных систем безопасности компании «Инфосистемы Джет» Алексея Сизова, интернет-магазины не самое безопасное место для покупок, особенно если это неизвестный магазин. Не стоит оформлять в таком месте покупки на крупную сумму.

    Также эксперт советует использовать отдельную банковскую карту для онлайн-магазинов и хранить там только ту сумму, которую планируется потратить. Помимо этого, ни в коем случае не нужно сообщать личные данные, даже если позвонил сотрудник банка.

    Нередко встречаются сайты-подделки, через которые под видом оплаты товара совершаются денежные переводы в пользу мошенников

    Алексей Сизов.

    Если все-таки покупка была совершенна на сайте-подделке, то проведенную операцию можно оспорить в банке, который выдал эту карту.

    Новости SMI.FM