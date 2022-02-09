Россиянам посоветовали забирать чеки на кассах и в банкоматах

Россиянам не следует выбрасывать чеки из магазинов и банкоматов. Это поможет сэкономить время и силы в ситуациях, при которых придется отстаивать свои права. Об этом доцент факультета права НИУ ВШЭ Александра Касаткина рассказала агентству «Прайм».

Чек — это прежде всего доказательство покупки. Он может пригодиться в случае возврата товара или при наступлении гарантийного случая. По закону в таких ситуациях люди не обязаны предъявлять чек, но, если покупка совершалась за наличные, наличие чека сэкономит время и силы. Если чека нет, магазину придется поднять все транзакции за какой-то период, а покупателю, возможно, искать свидетелей передачи денег.

В магазине по чеку можно также проверить, не обсчитали ли вас на кассе. Кассир из-за усталости может не уследить за тем, соответствуют ли акционные ценники реальной стоимости товара. Если что-то не так, вернуть переплату с чеком на руках гораздо проще. Это можно сделать, «не отходя от кассы», отметила Касаткина.

С чеками в банкоматах при снятии наличных все серьезнее. На этих чеках может содержаться личная информация, например номер телефона или последние цифры карты. Если чек попадет в руки мошенникам, то могут быть серьезные последствия. А еще чек поможет, если банкомат выдаст фальшивую купюру. Тогда возместить ущерб будет проще.

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