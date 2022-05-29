Россиянам посоветовали валюты для хранения сбережений

Ценробанк снял ограничения на продажу наличной валюты, исключение — доллар и евро. Воспользоваться этим имеет смысл, если вы планируете поездку за границу, считает вице-президент компании «Золотой монетный дом», аналитик Алексей Вязовский.

Евро и доллары США по-прежнему разрешено продавать только из запасов, которые образовались после 9 апреля.

«На самом деле нам нужно поступать точно так же, как действует ЦБ в отношении собственных резервов — распределять средства по разным кубышкам. Например, до трети резервов ЦБ вложено в золото — можно покупать золото. Вторая треть — накапливать рубли для текущей жизни, потому что мы живем в России и тратим в рублях», — объяснил аналитик в беседе с радио Sputnik.

Еще одну треть средств, по словам Вызовского, можно иметь в какой-то иностранной валюте на руках, «если вы планируете какой-то отдых».

Аналитик отметил, что выбирая валюту для покупки, нужно ориентироваться на то, с какими странами развивает сотрудничество Россия. Он отметил, что не стоит бежать и покупать китайские юани, но присмотреться к ним пора.

«Наша страна, очевидно, переориентируется в сторону Востока. Это не только Китай, это и арабские страны, чьи валюты будут свободно продаваться в России», — заметил аналитик. По его словам, если вас не смущает высокая разница между ценой покупки и ценой продажи, «то можно будет прикупить что-то из этого». Он также заметил, что высокий спрэд безусловно, будет на старте.

Но перед путешествием в страну, где принимают евро и доллары, придется задуматься об обмене рублей на одну из этих валют.