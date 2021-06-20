Россиянам посоветовали скупать валюту

Сейчас настало время для выгодных покупок валюты. Об этом рассказала старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

По словам эксперта, до конца июня американский доллар будет стоить 71,50–74,50 рубля, а евро — 85–90 рублей.

«Если были мысли купить валюту для сбережений или иностранных поездок, то сейчас самое время», — сказала аналитик в интервью «Российской газете».

Бодрова объяснила, что высокие цены на нефть в рублях гарантируют стабильность. На следующей неделе в России начнется очередной налоговый период, который окажет рублю определенную поддержку. Кроме того, Центробанк недавно поднял ключевую ставку. Аналитик уверена, что он продолжит это делать и дальше.

Она также отметила, что ближайшее заседание ОПЕК+ будет только 1 июля, поэтому у сырьевого рынка есть время на сбор данных и наблюдение за ситуацией.

Начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин несколько дней назад рассказал, что сейчас покупка долларов может рассматриваться как способ уменьшить риски владения только одной валютой, например рублем.