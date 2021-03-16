Россиянам посоветовали скупать подешевевшие доллары и евро

Курсы доллара и евро ослабели по отношению к рублю. Это отличный повод скупать валюту, чтобы в перспективе заработать. Об этом РИА «Новости» рассказали финансисты.

Представитель компании «Фридом финанс» Евгений Миронюк считает, что бивалютная корзина в будущем не опередит индикаторы для рубля.

«Произойдет это при сохранении высоких цен на нефть, отсутствии дальнейшего роста инфляции и сильных коррекционных настроений на глобальных рынках. В краткосрочной перспективе не видим предпосылок существенного изменения данных опережающих индикаторов для рубля», — цитирует агентство собеседника.

Работник компании «Универ Капитал» Андрей Верников отметил, что рубль по отношению к американской валюте укрепляется уже шесть торговых сессий подряд. По его прогнозам, предпосылок для его ослабления практически нет. До конца марта, по его мнению, экспортеры будут продавать валюту и доллар может упасть до 72,4 рубля.

Владимир Евстифеев из банка «Зенит» отметил, что текущие высокие обменные курсы нашей валюты — это хорошая возможность для покупки долларов и евро на среднесрочную перспективу. Финансисты полагают, что сильно курс бивалютной корзины по отношению к рублю не упадет, поэтому запасаться иностранными деньгами самое время сейчас.

Накануне старший аналитик «Альпари Евразии» Вадим Иосуб спрогнозировал, что с наметившейся тенденцией доллар может опуститься до показателей лета прошлого года.