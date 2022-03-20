Россиянам посоветовали повременить с открытием «экзотических» карт

Россиянам порекомендовали повременить с открытием «экзотических» карт, если конечно нет необходимости в срочной поездке в Китай. Профессор РАНХиГС, кандидат экономических наук Юрий Юденков в эфире «360» отметил, что такие карты сейчас очень дорогие.

«Если вам срочно не надо ехать в Китай и там рассчитываться за какие-то операции, то не торопитесь пока открывать всякие экзотические карты, подождите хотя бы месяца два. Сейчас они очень дорогие, там обслуживание одной карты китайской может доходить в отдельных банках до девяти тысяч рублей в год», — пояснил Юденков.

Он добавил, что «экзотическая» карта в общем хорошо работает в юго-восточной Азии, но в остальных странах, в частности в Европе, могут возникнуть проблемы, поскольку россияне открывать такие карты будут в российских банках.

В случае необходимости, как отметил Юденков, можно открыть карту Paypal (ПейПал) в системе, ряд отечественных банков из первой десятки уже предлагают такие услуги.

Он объяснил, что это необходимо, чтобы осуществлять расчеты за рубеж, переводить деньги отсюда и принимать средства из-за рубежа, опять же из Азии.

«А если кому-то очень неймется и вложиться куда-то хочется, то рекомендую найти банки, которые предлагают более 20% годовых и положить туда на три месяца сумму не более 1,4 миллиона, поскольку 1,4 миллиона вам вернут в любом случае, чтобы с банком не случилось», — пояснил Юденков. Возврат средств будет в том случае, если банк входит в систему страхования вкладов, а в России, как отметил профессор, они практически все входят.

Сервис бесконтактной оплаты Samsung Pay продолжает работать на территории России, но часть операций может оказаться недоступна для пользователей.