Россиянам посоветовали не вкладываться в криптовалюту

Товарно-сырьевые и валютные биржи показывают значительную подвижность из-за распространения коронавирусной инфекции. В том числе устойчивость потеряли и курсы валют. Тем, у кого есть сбережения, необходимо уберечь средства от будущих колебаний рынка.

Трещев порекомендовал россиянам не вкладываться в криптовалюту сейчас, «потому что, как на любом развивающемся рынке, пены там гораздо больше, чем реальных вещей».

«На сегодняшний день я не думаю, что криптовалюта — это „тихая гавань“, где можно заработать и сохранить. Скорее, это дикий рынок. Мы помним рынок ICO, где 90 с лишним процентов участников оказались мошенниками, которые собрали деньги с рынка и оставили без проектов и денег всех тех, кто рассчитывал приумножить свои капиталы», — пояснил учредитель ассоциации.

В марте текущего года рубль потерял 14,7% по отношению к американской валюте.