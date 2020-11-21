Россиянам посоветовали настольную игру «Не в деньгах счастье»

Видеоинструкция к игре и дизайн-макет для печати на принтере опубликованы на сайте проекта ведомства и Всемирного банка по повышению финансовой грамотности.

Согласно описанию игры, она помогает отработать «навык определения жизненных целей и способов их достижения с использованием финансовых инструментов». «Не в деньгах счастье» подойдет для школьников 9–13 лет.

Игра отражает современную реальность: востребованные профессии и события, популярные виды досуга и образования. Задача игроков — первыми достичь условленного уровня счастья своих персонажей.

Помимо «Не в деньгах счастье», ведомство посоветовало обратить внимание и на другие интерактивные информационные материалы, разработанные в рамках правительственной стратегии по повышению финансовой грамотности.

Например, на интерактивное пособие «Управление личным бюджетом», видеолекцию доцента МГУ и ВШЭ Антона Табаха «Финансовая фортификация или оборонительная финграмотность», а также комплект материалов по теме «Подушка финансовой безопасности и управление семейным бюджетом». Россиянам еще могут пригодиться браузерная игра «Финансовые будни», пакет материалов «Финансовая грамотность для будущих пенсионеров», брошюра и видеоролик «Как избежать случайных долгов: советы пенсионерам».

При составлении списка материалов Минфин ставил в приоритет отсутствие финансовых и временных затрат для распространения документов. Также тиражированию не должна мешать пандемия коронавируса. Из-за COVID-19 в ведомстве отказались включать в список «Всероссийскую неделю сбережений», «Всероссийские недели финансовой грамотности», «Семейный финансовый фестиваль».

Для разных российских регионов определен свой набор материалов. Игра «Не в деньгах счастье» рекомендована только в 60 субъектах, среди них нет Алтайского края, Липецкой и Московской области.

«Сборник призван стать практическим инструментом, применение которого позволит повысить финансовую грамотность жителей каждого отдельного региона», — говорится в сообщении.

Сборник материалов направлен в регионы в ноябре.