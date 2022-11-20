Деньги 20 ноября 2022, 02:02 Россиянам рассказали, какие продукты стоит купить до Нового года Эксперт по маркетплейсам Милашевская назвала продукты, которые стоит купить до Нового года

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Стоимость продуктов в 2023 году будет повышаться в зависимости от инфляции, но возможны исключения. К ним относятся спиртные напитки, заявила «Прайму» специалист по товарно-сырьевым рынкам маркетплейса «Финмир» Валентина Милашевская.

Эксперт предсказала рост цен на шампанское — в среднем на 41,4% в магазинах. По словам Милашевской, перед Новым годом обычно дорожают деликатесы. Она посоветовала россиянам заранее купить икру, консервы.

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В следующем году возможен рост цен на топливо, повысятся транспортные расходы. Милашевская добавила, что из-за повышения стоимости акциза на табачные изделия подорожают сигареты.

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Ранее ВЦИОМ опубликовал данные социологического опроса о праздновании Нового года на фоне спецоперации. Большинство россиян проголосовали за проведение детских праздников и новогодних елок. Однако россияне не хотели б, чтоб власти дополнительно закупали украшения и иллюминацию для населенных пунктов.