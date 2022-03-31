Россиянам посоветовали инвестировать в отели и мини-гостиницы

Сейчас хорошее время, чтобы делать как среднесрочные, так и долгосрочные инвестиции в гостиничный бизнес. Об этом «Газете.ru» рассказал президент СРО «Региональная ассоциация оценщиков» Кирилл Кулаков.

До введения санкций гостиничный бизнес развивался в основном за счет иностранных инвестиций и госпроектов. Теперь, когда обстоятельства изменились, желающим инвестировать средства стоит рассмотреть небольшие отели и мини-гостиницы.

Наибольшее количество мини-отелей в России приходится на Санкт-Петербург и Сочи.

«Определенным препятствием для инвестирования в гостиничную индустрию является отсутствие достоверной информации о реальной рентабельности мотелей, придорожных гостиниц и мини-отелей эконом-класса. Хотя именно в этом сегменте можно ждать быстрой окупаемости при правильно выбранной локации», — отметил Кулаков.

Он предупредил, что не стоит вкладывать средства в отели, которые находятся в жилых домах, поскольку эти инвестиции впоследствии могут оказаться незащищенными.