Россиянам посоветовали держать накопления в разных валютах | 360°

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Россиянам посоветовали держать накопления в разных валютах

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Курсы доллара и евро выросли за последние дни, эксперты прогнозируют, что к концу года валюты вырастут еще и составляет до 70-80 рублей за единицу. В нестабильной экономической ситуации рекомендуется держать сбережения в нескольких валютах сразу, написал сайт kp.ru.

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Расчет простой: если какая-то из валют укрепится, это принесет вам выгоду, а если упадет, то у вас есть средства в другой. Однако большую часть сбережений все равно рекомендуется хранить в рублях. Во-первых, живя в России, большую часть сделок вы совершаете именно в национальной валюте, во-вторых, банки сейчас берут очень большую комиссию за обмен. Наконец, в отличие от долларовых, депозиты в рублях приносят доход, сопоставимый с инфляцией.

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