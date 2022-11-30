30 ноября 2022, 18:24
Россиянам посоветовали блокировать карты, застрявшие в банкомате
Эксперт по финансовым технологиям Ускова: застрявшую в банкомате карту нужно заблокировать
Эксперт по финансовым технологиям Анастасия Ускова рассказала, что если карта застряла в банкомате, то ее следует заблокировать. Об этом сообщила «Российская газета».
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Ускова отметила, что для начала можно попробовать достать карту. Для этого нужно нажать на кнопку «отмена» и немного подержать, уточнил сайт kp.ru. Если не помогло, можно позвонить в банк, чтобы он прислал на помощь инкассаторов. Если нет на это времени — карту лучше перевыпустить, заключила эксперт.
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