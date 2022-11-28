Деньги 28 ноября 2022, 12:48 Россиянам порекомендовали не вкладывать деньги в доллары, евро и криптовалюту

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Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили в разговоре с агентством «Прайм» порекомендовала российским гражданам не вкладывать сбережения в доллары, евро и криптовалюту.

По ее словам, лучше всего инвестировать в защитные ОФЗ или валютные активы дружественных стран, написал RT.

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«Прямой угрозы обвала „токсичных“ валют нет, но дополнительные трудности возникают: возможно введение отрицательных процентных ставок по валютным вкладам», — отметили Валишвили.

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