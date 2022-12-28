Деньги 28 декабря 2022, 18:49 Россиянам порекомендовали держать часть своих сбережений в золоте

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Вложения в золото являются отличным способом для постоянных инвестиций вне зависимости от динамики рынка. Около 20% процентов своих сбережений необходимо держать именно в этом драгметалле, сообщила аналитик по товарным рынкам «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева в беседе с РИАМО.

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По словам эксперта, золотые активы в инвестиционном портфеле можно разделить на две части. Половину сбережений можно держать в физических слитках золота, а на оставшуюся часть активов купить акций у золотодобывающих компаний.