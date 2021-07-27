Россиянам пообещали шокирующее повышение цен на минтай

В ближайшие месяцы средняя стоимость на лососевых рыб, в том числе, на минтай, может вырасти на 30%. Причиной является значительный запас рыбы на дальнем Востоке. В целом стоимость этого вида рыбы зависит от налаженности логистических перевозок в центральные районы России.

Об этом News.ru сообщил президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Виталий Корнев. Он уточнил, что раньше основным импортером минтая был Китай.

«В настоящее же время российским производителям нужно переключаться на внутренний рынок, где продукции нужно будет преодолеть значительно большее расстояние, прежде чем минтай попадет на прилавки. Поэтому в краткосрочной перспективе мы ожидаем „ценового шока“ на 30%», — объяснил Корнев.

По его словам, на стоимость рыбы повлияют глобальный рост цен и коронавирусные ограничения. На остальные морепродукты цены если и вырастут, то незначительно.

В середине февраля 2021 года в Росрыболовстве сообщили, что оптовая цена на минтай выросла на 4,6% до 68 рублей за один килограмм. На 3,8% до 135 рублей за один килограмм тогда же подорожала треска.