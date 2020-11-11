Россиянам пообещали доступную ипотеку после завершения льготной программы

Ипотечные кредиты в России останутся доступными даже после завершения льготной госпрограммы. Проценты по ним уменьшаются вслед за понижением ставок в экономике. Рынок, считают в ЦБ, будет расти.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина оценила перспективы ипотечного кредитования в ходе своего выступления в Госдуме. Ее процитировал ТАСС.

«Будет ли ипотека доступной после завершения программы? На наш взгляд, конечно, будет», — подчеркнула Набиуллина.

В регуляторе полагают, что именно снижение ставок послужит «устойчивой основой для роста ипотечного рынка».

Сейчас только около 10% российских семей, добавили в ЦБ РФ, оформили ипотеку. В развитых странах этот показатель достигает 40%. Тем не менее потенциал дальнейшего роста ипотеки сохраняется.

Набиуллина заметила, что рисков для стабильности ипотечного рынка нет — как и так называемого пузыря в этой сфере. В Банке России намерены внимательно следить за тем, чтобы ситуация оставалась подобной и впредь.

С начала 2020 года банки в РФ выдали рекордные 3,25 триллиона рублей на ипотечные кредиты. Показатель превысил данные 2018 года, который стал для таких займов рекордным.