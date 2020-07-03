Россиянам пообещали, что цены на бензин скоро стабилизируются

Рост биржевых цен на бензин скоро прекратится, а котировки — стабилизируются. Россиянам не стоит беспокоиться по этому поводу, потому что стоимость топлива в ближайшем будущем нормализуется.

Об этом написал глава управления регулирования ТЭК и химической промышленности ведомства Армен Ханян в официальном Telegram-аккаунте ФАС России.

Ведомство фиксирует незначительное увеличение роста цен на бензины, обусловленное выходом страны из режима самоизоляции и активным использованием личного автомобильного транспорта Армен Ханян.

Он пояснил, что это произошло из-за того, что спрос сильно превысил предложение на короткий промежуток времени. Однако сейчас он уже стабилизировался, а цена на топливо увеличивается в пределах инфляции.

Ханян пояснил, что Федеральная антимонопольная служба «ФАС) проводит ежедневный мониторинг ситуации, а также регулярно проводит Биржевые комитеты, прикладывая все усилия для решения этой проблемы. По их прогнозу, ситуация окончательно стабилизируется в скором времени, поэтому россиянам не стоит сильно переживать по этому поводу.

За последние недели стоимость Аи-95 несколько раз обновляла свой исторический максимум. Во время торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) оптовая стоимость этого бензина достигла 58 445, что стало четвертым рекордом за четыре дня. По данным площадки, 3 июля его стоимость продолжила увеличиваться и достигла уже 59 784 рублей. Это значит, что Аи-95 может поставить пятый рекорд подряд.