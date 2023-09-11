Деньги 11 сентября 2023, 10:29 Россиянам пообещали более стабильный курс рубля Орешкин: курс рубля будет более стабильным в среднесрочной перспективе РИА «Новости»

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Курс рубля окажется более стабильным в среднесрочной перспективе. На это указал помощник президента России Максим Орешкин в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщил ТАСС.

По словам Орешкина, курс рубля является плавающим, поэтому будет изменяться — как в сторону ослабления, так и в сторону укрепления.

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«Но если смотреть историю, то каким есть — таким и останется. То, что курс будет более стабильным на среднесрочном горизонте, очевидно», — отметил Орешкин.

Также он обратил внимание, что пик падения рубля уже пройден. В скором времени на рынке будет избыток валюты. В частности, это произойдет из-за роста цен на экспортные товары.

Ранее министр финансов Антон Силуанов связывал ослабление курса российской валюты с торговым балансом — оттоком и притоком денег в Россию и из нее.

Утром 11 сентября стало известно, что курс доллара впервые с 5 сентября упал ниже 97 рублей. По состоянию на 10:24 за него давали 96,70 рубля, об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.