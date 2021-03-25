Россиянам пояснили, какие чеки сможет видеть налоговая

Федеральная налоговая служба (ФНС) сможет видеть только те чеки, которые россияне самостоятельно загрузят в специальный сервис. У ведомства не будет доступа к остальным чекам.

Об этом рассказал глава ФНС Даниил Егоров. В феврале этого года налоговая служба сообщила, что создаст специальный сервис для хранения чеков в электронном виде. С его помощью загруженные чеки можно будет предъявить для гарантийного обслуживания или возврата товара. Кроме того, это позволит упростить процесс получения социальных вычетов.

«Была история, что знают все мои покупки. Хотя это касалось только тех, кто лично их себе туда заведет», — подчеркнул Егоров в эфире «России 24».

Глава ФНС добавил, что по чеку нельзя узнать, кто именно купил эти товары. У ФНС нет таких данных — они появятся, только если покупатель сам загрузит чек в приложение, а значит, даст ведомству доступ.

В ведомстве не раз уточняли, что электронные чеки будут поступать в хранилище только по желанию самого покупателя. Для этого нужно будет дать продавцу номер телефона или адрес электронной почты. Кроме того, загрузить чек в базу можно будет, если отсканировать QR-код бумажного чека мобильным приложением ФНС России «Проверка чеков». При этом чек не должен быть персонифицированным.