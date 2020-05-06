    06 мая 2020, 13:01

    Россиянам пояснили, что действительно помогло бы сохранить деньги во время коронавируса

    Александра Ломейко, Мария Бокарева

    Глава Минфина РФ Антон Силуанов объяснил, на каких условиях Россия пошла бы на раздачу «вертолетных денег». Экономист Вячеслав Зайченко в беседе с «360» заметил, что согласен с позицией министра.
    Россиянам пояснили, что действительно помогло бы сохранить деньги во время коронавируса

    Силуанов в ответ на критику со стороны предпринимателей сказал, что средства могли выделить только в том случае, если бы рубль был мировой резервной валютой. По словам Зайченко, сейчас существует «два вида зла».

    «Первый вид — это то, что сейчас в Америке происходит, когда деньги раздают. Это на самом деле очень плохо. Понимаю, простым людям кажется, что <…> это было бы хорошо, но с точки зрения экономики это не логично. <…> Второе зло — когда деньги не дают», — подчеркнул экономист.

    Зайченко заметил, что в обеих случаях будет расти инфляция, и ни один из вариантов существующие проблемы не решает. Поможет только одно.

    «Решить проблему может только <…> отмена почти всех налогов до конца рецессии. <…> Второе — приостановка выплат и процентов по кредитам. <…> Это 100% поможет, даст сразу 100% четкий результат. <…> Люди бы законсервировались в том состоянии, что и сейчас. И в крайнем случае могли бы просидеть на картошке в течение какого-то времени. И ничего бы у них не произошло», — заявил эксперт.

    Он пояснил, что отсрочка по кредитным выплатам «не спасает, а ухудшает жизнь». Человек не будет выплачивать кредит, и в итоге окажется, что переплатит сумму.

    В России можно было бы не только отменить налоги и приостановить выплаты по кредитам, но и не взимать с людей какое-то время квартплату, заключил Зайченко.