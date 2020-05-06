Россиянам пояснили, что действительно помогло бы сохранить деньги во время коронавируса

Глава Минфина РФ Антон Силуанов объяснил, на каких условиях Россия пошла бы на раздачу «вертолетных денег». Экономист Вячеслав Зайченко в беседе с «360» заметил, что согласен с позицией министра.

Силуанов в ответ на критику со стороны предпринимателей сказал, что средства могли выделить только в том случае, если бы рубль был мировой резервной валютой. По словам Зайченко, сейчас существует «два вида зла».

«Первый вид — это то, что сейчас в Америке происходит, когда деньги раздают. Это на самом деле очень плохо. Понимаю, простым людям кажется, что <…> это было бы хорошо, но с точки зрения экономики это не логично. <…> Второе зло — когда деньги не дают», — подчеркнул экономист.

Зайченко заметил, что в обеих случаях будет расти инфляция, и ни один из вариантов существующие проблемы не решает. Поможет только одно.

«Решить проблему может только <…> отмена почти всех налогов до конца рецессии. <…> Второе — приостановка выплат и процентов по кредитам. <…> Это 100% поможет, даст сразу 100% четкий результат. <…> Люди бы законсервировались в том состоянии, что и сейчас. И в крайнем случае могли бы просидеть на картошке в течение какого-то времени. И ничего бы у них не произошло», — заявил эксперт.

Он пояснил, что отсрочка по кредитным выплатам «не спасает, а ухудшает жизнь». Человек не будет выплачивать кредит, и в итоге окажется, что переплатит сумму.

В России можно было бы не только отменить налоги и приостановить выплаты по кредитам, но и не взимать с людей какое-то время квартплату, заключил Зайченко.