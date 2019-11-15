Россиянам подсказали новый способ накоплений

Выяснилось, что копить деньги 94% россиян предпочитают в рублях. При этом 11% параллельно откладывают в копилку доллары, 9% — евро, а 3% предпочитают другие валюты. Накопления в иностранных деньгах россияне рассматривают прежде всего как защиту своих сбережений, несмотря на их низкую доходность.

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В данный момент специалисты фиксируют тренд на изменение в формировании структуры рублевых сбережений. Граждане отказываются от депозитов из-за снижения ставки и ищут альтернативу с большей доходностью.

Как пояснил старший управляющий директор, руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью Сбербанка Ренат Малин, речь идет о паевых фондах в качестве пассивного инвестирования или о прямой покупке ценных бумаг.

«Таким образом, можно говорить о том, что структурно накопления будут видоизменяться в сторону большей пропорции инвестиционных инструментов», — отметил он.

Проведенное исследование показало, что количество россиян, которые намерены покупать иностранную валюту, за год снизилось. В сентябре этого года только 4% опрошенных заявили, что в ближайшее время намерены купить доллары для накопления.

В прошлом году о желании купить американскую валюту заявили только 6% россиян. Спрос на евро остался на прежнем уровне и составляет 3%. Это свидетельствует о том, что россияне не ожидают резкого колебания рубля в ближайшее время.

Третьей по популярности валютой среди россиян после доллара и евро оказался белорусский рубль. Это связано с тем, что в банках соседней страны ставки по вкладам намного выше, чем в России. Для сравнения: крупные банки Белоруссии предлагают от девяти до 12% годовых при годовом депозите в местной валюте. Российские банки предлагают от шести до восьми процентов при годовом размещении рублевого вклада.