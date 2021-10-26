Россиянам подсказали, на что обратить внимание при оформлении кредита

Многие россияне испытывают сложности, оформляя кредит. Доктор юридических наук Иван Соловьев в беседе с Nation News рассказал о важным аспектах оформления займа.

По словам специалиста, важно четко осознавать необходимость какой-либо вещи. Лучше всего избежать оформления кредита и постараться накопить деньги. Если же сделать это не предоставляется возможным, важно определить размер ежемесячного платежа, а также то, как он скажется на бюджете. После необходимо внимательно изучить кредитный договор.

«Обращать внимание стоит на все: реквизиты банка или иной кредитной организации, правильность заполнения данных, правильность отражения предмета договора, даты, сумму, порядок ее перечисления, момент начала начисления процентов, график погашения процентов и самой задолженности, возможность и условия ее досрочного погашения», — рассказал юрист.

Специалист отметил, что о мошенничестве со стороны кредитора может свидетельствовать требование об оплате некоторой суммы до или за оформление кредита, оформление договора купли-продажи при условии заложения имущества, а также настойчивое предложение оформления кредитной карты.