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    26 октября 2021, 22:33

    Россиянам подсказали, на что обратить внимание при оформлении кредита

    Юрист Соловьев сказал, на что обратить внимание при оформлении кредита

    Арина Бобкова

    Многие россияне испытывают сложности, оформляя кредит. Доктор юридических наук Иван Соловьев в беседе с Nation News рассказал о важным аспектах оформления займа.

    По словам специалиста, важно четко осознавать необходимость какой-либо вещи. Лучше всего избежать оформления кредита и постараться накопить деньги. Если же сделать это не предоставляется возможным, важно определить размер ежемесячного платежа, а также то, как он скажется на бюджете. После необходимо внимательно изучить кредитный договор.

    «Обращать внимание стоит на все: реквизиты банка или иной кредитной организации, правильность заполнения данных, правильность отражения предмета договора, даты, сумму, порядок ее перечисления, момент начала начисления процентов, график погашения процентов и самой задолженности, возможность и условия ее досрочного погашения», — рассказал юрист.

    Специалист отметил, что о мошенничестве со стороны кредитора может свидетельствовать требование об оплате некоторой суммы до или за оформление кредита, оформление договора купли-продажи при условии заложения имущества, а также настойчивое предложение оформления кредитной карты.