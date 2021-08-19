Россиянам пересчитают пенсии осенью

Федеральные льготники до 1 октября должны определиться, в какой форме они планируют получать набор соцуслуг — в натуральной или в денежном эквиваленте, сообщили в ПФР. Кроме того, с 1 сентября некоторые категории пенсионеров ждет перерасчет пенсий.

Для замены формы получения соцуслуг человек должен обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда, в МФЦ, либо направить заявление через личный кабинет на сайте ПФР или через портал госуслуг, сообщил Life.

Набор социальных услуг включает в себя путевки, лекарства и бесплатный проезд к месту лечения. В денежном эквиваленте номинальная стоимость НСУ составляет 1211,66 рубля в месяц. Из них стоимость лекарств составляет 933,25 рубля, путевки в санаторий — 144,37 рубля, проезда к месту лечения и обратно — 134,04 рубля.

Кроме того, с 1 сентября прибавку к пенсии получат люди, которым исполнилось 80 лет. Для россиян, достигших этого возраста, устанавливается повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии по старости в размере 6044,48 рубля.

По словам ведущего юриста «Европейской юридической службы» Оксаны Красовской, эта сумма увеличивается также и на соответствующий коэффициент, если пенсионер проживает в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Для этой прибавки подавать заявление не нужно.

«Также доплату к пенсии могут получить пенсионеры по заявлению, которое необходимо подать в ПФР. Повышение устанавливается в размере 1/3 от фиксированной выплаты (6044,48 рубля). Такую прибавку могут получить пенсионеры, у которых появились иждивенцы», — пояснила она.

В качестве примера эксперт привела ситуацию, когда в семье родился ребенок — и пенсионер в августе принес заявление с документами. Еще один вариант — когда супруг вышел на пенсию — и она меньше, чем у заявителя.

При этом на дополнительные выплаты на иждивенцев установлено ограничение: количество нетрудоспособных членов семьи не должно превышать трех человек.

«На каждого выплачивается треть от фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости», — объяснил руководитель юридической практики компании «Интерцессия» Кирилл Стус.

Также пенсионер может обратиться с заявлением о прибавке к пенсии, если у него есть необходимый календарный стаж работы в районах Крайнего Севера или приравненных к ним местностях. После подачи заявления и проверки устанавливается повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости или по инвалидности.

По словам заместителя председателя коллегии адвокатов «Корчаго и партнеры» Тимура Баязитова, прибавка ждет также пенсионеров, которые прекратили трудовые отношения или закрыли ИП в мае этого года. Они получат индексацию пенсии в сентябре за июнь, июль, август. Выплата за сентябрь будет произведена уже в новом размере.

С 1 ноября будут пересчитаны размеры доплат к пенсиям членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, а также отдельных категорий работников организаций угольной промышленности. Красовская уточнила, что доплаты пересчитываются ежеквартально и их получают только те, кто уже не работает по льготным специальностям, дающим на них право.