Россиянам перечислили условия для успешного взятия ипотеки в 2022 году

Взять кредит на покупку квартиры в условиях прекращения программы льготной ипотеки и повышенной ключевой ставки россиянам станет сложнее. Банковские специалисты и финансовые эксперты в беседе с РБК перечислили условия, которым должен соответствовать заемщик для одобрения ипотечного кредита.

В первую очередь банки смотрят на уровень дохода потенциального заемщика. Лучше всего, если заработная плата будет «белой» и в среднем находиться на уровне 80—100 тысяч рублей. Для Москвы этот показатель выше — 150 тысяч рублей.

При этом на погашение кредита ежемесячно заемщик должен отдавать не более 50% от собственного дохода или всей семьи.

Со сложностями в получении ипотечного кредита могут столкнуться россияне с высоким уровнем долговой нагрузки. Если в кредитной истории зафиксировали просрочку, то выдачу займа не одобрят точно.

Отдельное внимание в этом году банки уделяют профессиям людей, которые просят выдать кредит на покупку жилья. Больше всего шансов на получение денег у государственных служащих, медиков, преподавателей или работников компаний нефтегазового или горнодобывающего сектора. Реже одобряют кредиты сотрудникам ресторанного бизнеса, частных охранных предприятий, салонов красоты или ремонтных мастерских.

Данных по 2021 году по уровню выданных кредитов на покупку жилья пока нет. Но предварительно эксперты оценили его в рекордные 5,8 триллиона рублей. В бюро кредитных историй «Эквифакс» заявили, что уровень одобрения ипотеки рос почти весь 2021 год и достиг 71% к концу ноября. Но в последний месяц осени он резко пошел вниз и упал до 63%. Эксперты считают, что в этом году уровень одобрения ипотечных кредитов продолжит снижаться.