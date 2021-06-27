Россиянам перечислили способы обогнать инфляцию

Самый простой способ защитить сбережения от инфляции — держать их в разных валютах. Соотношений может быть масса: 50-25-25, где 50% отложено в рублях, а по 25 — в долларах и евро, рассказал эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Переславский в беседе с агентством «Прайм» также порекомендовал метод — «10.10.1000». То есть ежемесячно откладывать тысячу рублей и к ним покупать по десять долларов и десять евро. В зависимости от того, на какой срок планируется подушка безопасности, можно докупать другие валюты.

Как отметил эксперт, на периоде в год-два хорошим инструментом будет покупка облигаций и еврооблигаций компаний из первого эшелона. Как минимум 7,5% годовых в рублях и 4,5% в долларах они дадут, добавил Переславский.

Исторически лучшими инструментами для защиты от инфляции выступают акции золотодобывающих компаний с выплатой дивидендов, недвижимость и ETF фонды, заметил заместитель директора департамента рынков капитала Accent Capital Сергей Макаров.

Интереснее всего для защиты сбережений от инфляции на сегодня выглядят акции сырьевых компаний, считает управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий. При этом сразу во все денежные средства он порекомендовал не инвестировать.